Tchad : Atelier de présentation du Projet de la constitution dans le Batha

Cette cérémonie a eu lieu devant les autorités administratives, traditionnelles et les divers acteurs sociaux et politiques des six départements que compte la province. Cette présentation du projet de lois vise à informer les citoyens sur le contenu de cette nouvelle législation fondamentale.



L'objectif de cet atelier est d'informer les populations sur le contenu de la loi qui définira le nouveau contrat social et les fondements de la refondation du Tchad, tout en encourageant l'engagement actif des citoyens du Batha dans ce processus.



Le chef de mission, Abdramane Ahmat Borgou, par ailleurs membre du CNT, a souligné que cet atelier de présentation du projet de constitution traduit la mise en œuvre des résolutions adoptée par les tchadiennes et tchadien à l'issu de DINIS qui est celle de doter le Tchad d'une nouvelle constitution.

Ce projet qui sera soumis a l'assentiment du peuple le 17 décembre 2023, doit être reconnu, expliqué et débattu, c'est l'objet de la moisson a-t-il ajouté le chef de mission.



En lançant les travaux de l'atelier de présentation du projet de constitution, le gouverneur de la province du Batha, le Général de division Ahmat Goukouni Mourali, a indiqué que cette présentation est dans le souci de garantir la transparence du processus référendaire et surtout de répondre aux exigences de la démocratie participative de la citoyenneté et aux force vives de la province.