Tchad : Atelier de restitution des résultats de prévisions météorologiques et de remise d'équipements au Comité Provincial d'Action à Mao

Cet événement a été présidé par le Secrétaire Général de la Province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le Gouverneur. Cette initiative est portée par la FAO dans le cadre de son Projet "Actions Anticipatoires" qui vise à renforcer l'alerte précoce communautaire pour anticiper les aléas agro-climatiques, sauvegarder les moyens d'existence et assurer la sécurité alimentaire des ménages au Tchad.



Le Chef d'Antenne FAO Mao, Dr Belembaye Tongongar, a souligné que ce projet s'inscrit dans les objectifs du Plan National de Développement du Tchad.



Le Secrétaire Général a rappelé que la lutte contre l'insécurité alimentaire et les crises climatiques sont des défis majeurs auxquels le gouvernement et ses partenaires font face, en particulier dans la province du Kanem.



A l'issue de la cérémonie, des équipements bureautiques ont été remis au Comité Provincial d'Action (CPA) du Kanem pour l'aider à mener ses activités au profit des populations.