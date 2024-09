Tchad : Atelier de validation des plans de riposte contre la variole du singe et les inondations

L'atelier a pris fin le 31 août 2024, organisé par le ministère de la Santé publique via le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Cet événement a permis une réflexion approfondie et une analyse des plans de riposte, visant à élaborer des réponses adaptées aux défis sanitaires.



Dr Yam-madji Aliace a dirigé les travaux de clôture et a félicité les participants pour leur engagement durant les trois jours d'atelier.

Il a souligné l'importance de l'appui des partenaires qui a permis la validation de ces deux plans. Dr Yam-madji Aliace a appelé à l'intégration rapide des recommandations faites lors de l'atelier pour permettre une mise en œuvre efficace des plans.



Les plans visent à apporter un soulagement aux sinistrés des inondations et à préparer le pays à faire face à toute éventualité liée à l'épidémie de variole de singe. Cet atelier a été un pas important vers une meilleure préparation et réponse aux crises sanitaires au Tchad.