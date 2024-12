Tchad : Ati se dote d'un équipement moderne pour mieux faire face aux urgences

Des autorités engagées pour le développement



Le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement tchadien et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien. Il a souligné l'importance de ces équipements pour le développement de sa commune et s'est engagé à en faire bon usage.





De son côté, le gouverneur de la province du Batha a salué cette initiative et a appelé les autorités locales à une gestion responsable de ces nouveaux outils. Il a insisté sur la nécessité de maintenir ces équipements en bon état pour garantir leur durabilité et leur efficacité.





Les enjeux de l'assainissement et de la gestion des déchets



La remise de ces équipements s'inscrit également dans une démarche plus globale visant à améliorer les conditions de vie des populations et à préserver l'environnement. La gestion des déchets étant un enjeu majeur pour de nombreuses communes, les matériels fournis dans le cadre du PAG2 permettront d'améliorer la collecte et le traitement des ordures, contribuant ainsi à un environnement plus sain.







Cette cérémonie marque une étape importante dans le développement de la commune d'Ati. Les équipements reçus permettront d'améliorer la sécurité civile, d'améliorer la gestion des déchets et, plus globalement, d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce projet est un exemple concret de la coopération entre les différents niveaux de gouvernance et les partenaires techniques et financiers pour le développement local.