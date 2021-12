Tchad : Attadamoun offre des fournitures scolaires aux enfants réfugiés

Des fournitures scolaires composées essentiellement d’un tableau, des cahiers, stylos, crayons, craies et autres manuels scolaires ont été offertes.



Le président de l’association Attadamoun, Issa Djidda, affirme que l’urgence de la situation exige que son association apporte sa contribution aux réfugiés qui ne savent à quel saint se vouer.



"Les camerounais nous ont bien accueillis et soutenus par le passé, lors des guerres civiles de N’Djamena dans les années 70. Il revient à nous de faire la même chose et de les soutenir", indique le président de l’association Attadamoun, Issa Djidda. Il demande aux autres associations d'emboîter leurs pas pour une cause juste et humanitaire.



Le coordonnateur de la sous-coordination nationale pour la paix du 1er arrondissement qui gère actuellement le site des réfugiés, Ahmat Hassan, se félicite du geste humanitaire que pose l’association Attadamoun.



Il relève que ce geste jouera un rôle capital durant ce moment très difficile afin que les enfants des réfugiés puissent poursuivre leur programme scolaire. Ahmat Hassan exhorte les personnes de bonne volonté à assister ces derniers pour qu’ils ne sentent pas abandonnés.