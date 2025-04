Tchad : Au Kanem, coup d’envoi du championnat provincial de football sous le signe du brassage et de la paix

Au total, huit équipes sont engagées dans cette compétition provinciale. Pour cette première journée, le match d’ouverture a opposé l’équipe de Lion de Djougou à celle de l’AS Santé. La rencontre s’est soldée par une large victoire de Lion de Djougou sur le score de 5 buts à 1.



Dans son allocution, le président de la Ligue Provinciale de Football du Kanem, M. Abba Oumar Moussa, a souligné que ce championnat vise avant tout à promouvoir le brassage culturel et la cohabitation pacifique entre les jeunes. Il a également précisé que cette initiative constitue une occasion de détecter de nouveaux talents et de les encourager à poursuivre leur passion pour le football.



Au-delà de l’aspect compétitif, le tournoi met en lumière l’importance du sport dans la formation et l’épanouissement des jeunes. « Le sport contribue à l’amélioration des capacités physiques, mentales et sanitaires des élèves », a rappelé M. Abba Oumar Moussa, insistant sur la nécessité d’encourager la pratique régulière d’activités sportives.



Dans son discours inaugural, le Général Asseif Mahamat Assouni a exprimé sa reconnaissance envers la Ligue Provinciale de Football pour cette initiative louable. Il a salué le lancement de cette compétition comme une dynamique positive, à la fois festive et formatrice, marquée par l’esprit de fair-play. Il a encouragé les jeunes à faire preuve de discipline, de respect et d’esprit d’équipe tout au long du championnat.



Ce championnat apparaît ainsi comme un levier de cohésion sociale et de promotion de la jeunesse dans la province du Kanem.