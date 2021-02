Tchad : Au Mandoul, l'ONAPE fait un rappel sur le recouvrement des crédits

Le représentant du directeur général l’Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), Abdramane Mahamat Abba, a rencontré mercredi dernier, les chefs de canton de la province du Mandoul pour s'imprégner de la réalité des crédits agricoles qui sont octroyés aux jeunes bénéficiaires de la localité. A cet effet, il a d'abord rappelé le caractère administratif de son institution, avant de situer sa mission qui est de lutter contre le chômage et le sous-emploi. « Majesté chefs de canton, permettez-moi de vous rappeler que l'ONAPE a financé la campagne agricole 2020 dans la province du Mandoul en injectant une somme de 343,7 millions de Fcfa à travers 28 cantons. Le nombre des bénéficiaires est de 2190 personnes », a-t-il révélé.



Abdramane Mahamat Abba a ensuite rappelé que les crédits agricoles sont octroyés au début de la saison de pluies et les remboursements se font à la récolte, avec un taux d'intérêt de 0%. A jusqu'à ce jour, les remboursements effectués par les agriculteurs de l'année 2020 s'élèvent à 120 millions de Fcfa, soit un taux de recouvrement de 34%. Et avec ce rythme, il sera très difficile d'avoir le recouvrement de 100%, d'ici la fin du mois de mars 2021.



« Nous sommes dans le regret de vous annoncer que le plus grand bénéficiaire du crédit agricole 2020 dans la province du Mandoul a fait un recouvrement de 2%. Cela veut dire que, nous avons financé 298 producteurs dans le canton Bedjondo avec une somme de 44,3 millions de Fcfa. Aujourd'hui, juste une dizaine a remboursé pour un montant de 1 million de Fcfa", a déploré Abdramane Mahamat Abba.

Le représentant du DG de l'ONAPE a expliqué que sa mission est d'échanger avec les chefs traditionnels pour les informer des nouvelles directives et stratégies édictées par la direction de l'ONAPE pour la campagne agricole 2021 qui se pointe à l'horizon.