Tchad : Au Ouaddaï, la CNDH sensibilise les professionnels des médias sur les enjeux des droits humains

La session porte sur les notions fondamentales des droits de l’Homme, la prévention et la lutte contre les discours de haine et la désinformation.



Dans son mot d’ouverture, le commissaire de la CNDH, Mbangah Nathan, a rappelé que cette activité s’inscrit dans le cadre du mandat de la Commission, à travers son projet Promotion et Protection. Il a précisé que cette formation vise à renforcer les capacités des responsables des médias et à les sensibiliser aux outils et approches adaptés pour faire face aux discours de haine et aux fausses informations.



Présidant l’ouverture officielle des travaux, le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné l’importance croissante des droits de l’Homme dans les relations internationales. Il a rappelé que l’une des concrétisations majeures de ces droits a été l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.



« Cet atelier, au-delà de son aspect instructif, vous aidera à approfondir vos connaissances en matière de droits de l’Homme », a-t-il déclaré.



Cet atelier, prévu pour une durée de trois jours, réunit 30 acteurs des médias issus de cinq provinces : le Guéra, le Salamat, le Batha, le Ouaddaï et le Sila.