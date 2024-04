Tchad : Au moins 12 morts et plusieurs blessés dans des attaques simultanées contre trois villages dans le département de Lac-Iro

Ces attaques barbares ont entraîné la mort de plusieurs innocents, avec un bilan provisoire de douze (12) décès et de nombreux blessés graves. En plus des pertes humaines, plus de cent (100) habitations contenant du coton ont été incendiées, et environ cent têtes de bétail (bœufs et chèvres) ont été emportées. Le plus alarmant est que, malgré l’alerte, les autorités administratives et militaires du département de Lac-Iro et de la province du Moyen Chari n’ont réagi qu’après 48 heures.



La Cse-Sk considère ces actes comme barbares et terroristes, susceptibles de perturber l’ordre public, la paix et la sécurité. Elle appelle donc les autorités provinciales à agir rapidement pour rétablir la paix et la sécurité dans le département de Lac-Iro. Les forces de défense et de sécurité sont également exhortées à appréhender les présumés auteurs de ces crimes afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice