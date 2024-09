Tchad : Audience de la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères avec la FICR

Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration pour mieux répondre aux besoins humanitaires de la population tchadienne.



Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux tels que la santé, la sécurité alimentaire et la gestion des crises. Ces problématiques sont particulièrement aigües dans une région sahélienne souvent touchée par des conflits, des sécheresses et des inondations.



La FICR a réaffirmé son engagement à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la situation humanitaire. L'organisation a également présenté ses projets en cours dans le pays.



Les deux parties ont souligné l'importance d'une approche collaborative pour maximiser l'impact des interventions humanitaires.



Engagement et Coopération

La Ministre a salué l'engagement de la FICR dans la région et a exprimé son désir de renforcer la coopération entre le gouvernement tchadien et l'organisation. L'objectif est de mieux répondre aux besoins des populations vulnérables.



Dr. Adeiza a également partagé les initiatives en cours de la FICR et a souligné l'importance d'une approche collaborative pour maximiser l'impact des interventions humanitaires.



Conclusion

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux parties de travailler ensemble pour faire face aux défis humanitaires au Tchad, en renforçant la coopération et en mettant en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés vulnérables.