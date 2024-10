Tchad : Audience entre le Ministre de l'Éducation et le Directeur de l'AFD

Les deux personnalités ont discuté de l'avancement du projet « Améliorer les Apprentissages pour l'Autonomisation des Jeunes » (ALAPAJ). Ce projet, co-financé par l'AFD et l'Union Européenne (UE), vise à améliorer l'accès et la qualité de l'alphabétisation et promouvoir l'éducation de base non formelle, en particulier pour les filles et les femmes.



Le projet cible spécifiquement quatre provinces du Tchad à savoir le Logone Oriental, Mandoul, Ouaddaï et Wadi-Fira.



Lors de cette rencontre, M. Chedanne a également présenté M. Hamadou Idrissa Dicko, le nouveau chargé de Mission Éducation et Formation Professionnelle, soulignant l'importance de la collaboration pour renforcer l'éducation et les compétences au Tchad.



Cette audience démontre l'engagement du gouvernement tchadien et de l'AFD à améliorer l'éducation, en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes, notamment des filles et des femmes, dans un contexte de développement durable.