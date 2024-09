Tchad : Audience entre le Ministre des Affaires Étrangères et l'Ambassadeur d'Égypte

Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la fin de mission du diplomate égyptien, qui est venu présenter ses adieux au chef de la diplomatie tchadienne. Les discussions ont permis de faire le point sur les relations bilatérales entre le Tchad et l'Égypte, ainsi que sur les projets de coopération entre les deux pays.



Cette audience témoigne de l'importance des relations diplomatiques et de la volonté de renforcer les liens entre le Tchad et l'Égypte.