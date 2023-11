Tchad : Avenir des Jeunes célèbre l’engagement du personnel soignant du Ouaddaï

À Abéché, l'association Avenir des Jeunes du Ouaddaï pour la paix et le développement a célébré, le mercredi 15 novembre 2023, la contribution du personnel soignant du centre de santé Kamina, ainsi que celle de deux délégués d'arrondissement de la ville.



La cérémonie de remise d'attestations de reconnaissance et d'encouragement s'est tenue dans l'enceinte du centre de santé, sous l'égide du délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï.



Une dizaine de professionnels de la santé ont été honorés par l'organisation de jeunesse. Assiya Mahamat Ali Hizam, présidente du comité d'organisation, et Mahamat Ali Hassan, alias Matchou, secrétaire général de l'association, ont pris la parole pour louer l'engagement et le dévouement des agents du centre de santé Kamina.



Abdallah Wardougou, responsable du centre de santé, a exprimé sa profonde gratitude pour cette marque de reconnaissance. Il a salué l'initiative et encouragé l'association à poursuivre ses efforts pour promouvoir la paix et le développement dans la province du Ouaddaï, et dans l'ensemble du pays.



Pour sa part, Abdelrahim Ousmane, président de l'association Avenir des Jeunes du Ouaddaï, a souligné l'excellence et le professionnalisme du personnel soignant, en particulier sa contribution essentielle à la lutte contre les maladies. Cette cérémonie visait à les encourager à persévérer dans leurs efforts.



Enfin, Ousmane Hamdan Azib, délégué provincial de la Jeunesse du Ouaddaï, a adressé ses remerciements et félicitations au corps soignant, pour son travail acharné, et a invité l'association à continuer ses actions bénéfiques pour la communauté.



L'association Avenir des Jeunes du Ouaddaï, une organisation naissante, est active dans divers secteurs sociaux.