Tchad - BEDOBLACK : De la Danse au Rap, un Parcours Inspirant

BEDOBLACK se distingue par une approche méticuleuse de son art. Il consacra une période conséquente à l'écriture et au perfectionnement de ses textes, peaufinant son style avant de se lancer sur scène. Sa participation à des "battles" organisées par l'Institut Français du Tchad et d'autres acteurs culturels lui permit de se confronter à d'autres artistes, d'affûter sa technique et de gagner en assurance.



Collaboration fructueuse avec Marge d'Action Musique



La collaboration de BEDOBLACK avec la maison de production Marge d'Action Musique s'avéra déterminante dans son développement artistique. Ce partenariat lui offrit un encadrement précieux, tant sur le plan de l'écriture que de la structuration des morceaux. Il bénéficia également d'un soutien logistique et financier indispensable à la réalisation de son album "BANDICON". Cette collaboration lui permit de se consacrer pleinement à sa création et de produire une œuvre reflétant sa vision et son vécu.



Compétitions et reconnaissance



Les compétitions, telles que Ndjam Hip Hop, jouèrent un rôle crucial dans la reconnaissance de BEDOBLACK. Deux fois finaliste en 2021 et 2022, il se confronta à des concurrents de talent, se produisit devant un public exigeant et renforça sa crédibilité au sein de la scène musicale tchadienne.



"BANDICON" : Un album aux multiples facettes



"BANDICON", album solo de BEDOBLACK, s'inscrit comme une exploration introspective de ses expériences et observations. Il y aborde des thématiques variées, allant des aspirations et des dérives de la jeunesse tchadienne aux hommages rendus à des figures historiques marquantes, telles que le guerrier samouraï Yasuke et le maréchal Idriss Déby Itno.



Un artiste déterminé et prometteur



Animé par une volonté farouche de laisser son empreinte sur la scène musicale, BEDOBLACK poursuit son exploration artistique avec des projets en cours de développement. Sa détermination et son talent augurent d'un parcours riche et prometteur pour cet artiste au style unique et à la plume engagée.