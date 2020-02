Tchad : Baba Lade oublié en prison ?

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a déclaré lundi être très préoccupée par la situation de Mahamat Abdelkader dit baba Lade.



"Arrêté depuis le 10 Janvier 2014 en RCA, mis sous mandat de dépôt le 15 Janvier 2015 et condamné à huit ans d'emprisonnement ferme, il croupit jusqu'aujourd'hui dans la triste prison de Moussoro", déplore Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la CTDDH.



Il avait bénéficié d'une remise de peine de trois ans à la faveur du décret N°290/PR/MJCDH /19 du 14 mars 2019 portant remise collective des peines.



La CTDDH estime qu'étant condamné à huit ans d'emprisonnement ferme et ayant bénéficié d'une remise de peine de 3 ans, Baba Lade qui avait purgé cinq années de bagne devait être mis en liberté depuis le 14 janvier 2020.



Elle exige sa mise en liberté immédiate conformément aux lois de la république. Selon elle, son maintien en prison au-delà de cette date du 14 janvier 2020 est arbitraire et sans fondement.