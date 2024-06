Tchad - Bac 2024: Enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs à N'Djamena ce lundi 3 juin

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a déployé une équipe technique d'opérateurs biométriques pour assurer le bon déroulement de l'opération. Des dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la fluidité et la sécurité du processus d'enrôlement.



L'enrôlement biométrique des correcteurs et vérificateurs vise à renforcer la fiabilité et la transparence du processus de correction des épreuves du Baccalauréat. Il permet d'identifier de manière unique chaque correcteur et vérificateur, contribuant ainsi à lutter contre la fraude et à garantir l'équité des examens.



La Coordination du Baccalauréat exhorte les enseignants concernés à se mobiliser et à se présenter au Lycée Félix Eboué de N'Djamena à la date et à l'heure indiquées pour accomplir leur devoir civique. La participation active de tous les acteurs est essentielle pour le succès de cette opération cruciale pour la crédibilité du Baccalauréat.