Tchad – Bac 2024 : Les candidats sont attendus ce 9 mars aux centres d'enrôlement GOUDJI et Centre Koweïtien

Pour la journée du 9 mars 2924, deux centres d'enrôlement ont été spécifiquement désignés pour cette tâche, à savoir Goudji et le Centre Koweïtien, tous les deux situés dans le 2ème arrondissement de la commune de N'Djamena.



Les établissements d'enseignement secondaire cités ci-dessous sont concernés par cet enrôlement biométrique :



1- Al-Nahada Goudji Charafa

2- Gozattor

3- Ibn Sirine

4- Hélico

5- Le Cerveau

6- Amitié de la Renaissance

7- Évangélique Universel

8- Elkanami

9 - Socrate

10 - Nour al Maarif

11 - Porte de l'Avenir

12 - Racine

13 - Al-Rissala

14 - Complexe Scolaire Oasis Du Savoir

15 - Baba Moustapha

16 - Neis

17 - La Lumière Ouroula

18 - Goudji Centre

19 – Goudji Arabe

20 – Arabe De Goudji

21 – Bilingue La Référence

22 – EMI Koussi

23 – Ibni Haytam

24 – CS Zara Al Man

25 – CS Kilimandjaro

26 – Berceau Du Savoir

27 – CS Lumière Universelle

28– Référence De Hillè HoudjadJ

29–GouDJI Charafa

30-Centre Koweïtien



Ces établissements ont été choisis en fonction de leur importance en termes d'affluence étudiante, afin que chaque élève puisse bénéficier pleinement des avantages offerts par cet enrôlement biométrique.



L'enrôlement biométrique permettra aux autorités compétentes de mieux gérer les examens du baccalauréat. Les empreintes digitales et autres informations personnelles des étudiants seront collectées pour créer une base de données fiable. Cette méthode permettra également d'éviter les doubles inscriptions ou toute autre forme de fraude pouvant se produire lors des examens.



L'utilisation des technologies biométriques est un moyen efficace d'assurer l'intégrité des examens tout en facilitant le processus administratif pour les étudiants eux-mêmes. En effet, grâce à cette innovation, ils n'auront plus besoin de porter sur eux plusieurs documents administratifs lors des jours d'examen, ce qui simplifiera considérablement leurs démarches.



Il convient également de souligner que cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement tchadien visant à moderniser l'éducation nationale. En introduisant ces nouvelles technologies dans le système scolaire, le Tchad souhaite renforcer son infrastructure éducative et fournir aux élèves un environnement propice à leur réussite académique.