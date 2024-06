Tchad – Bac 2024 : Prise en charge des candidats déficients visuels au sein de l'ONECS

Des transcripteurs qualifiés ont été affectés à chaque candidat déficient visuel afin de retranscrire les sujets d'examen en écriture braille. Des accompagnateurs ont été mobilisés pour prêter assistance aux candidats déficients visuels dans leurs déplacements au sein des centres d'examen et pour leur fournir un appui logistique durant les épreuves.



Ces mesures visent à garantir l'égalité des chances et à permettre aux candidats déficients visuels de composer dans des conditions optimales.



L'organisation de cet examen inclusif s'inscrit dans la volonté de l'ONECS de promouvoir l'accès au savoir pour tous et de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des candidats, quels que soient leurs handicaps.