Tchad – Bac 2024 : Retrait des certificats d'admission et relevés de notes pour les bacheliers à partir du 29 juillet

Les certificats d'admission et relevés de notes seront disponibles à compter du 29 juillet 2024, a souligné l’ONECS. Le retrait de ces documents est subordonné au paiement d'une somme de 10 000 francs CFA par bachelier. Le paiement doit être effectué sur le compte bancaire de l'ONECS ouvert à la Commercial Bank Tchad (CBT), sous le numéro 371 015 140 01. Les bacheliers doivent s'acquitter de cette somme auprès de leurs établissements respectifs.



Pour les bacheliers résidant en province, le paiement et le retrait des documents s'effectueront auprès de la Délégation Provinciale de l'Éducation Nationale, via leurs établissements.



Le retrait des documents se fera à l'ONECS par les chefs d'établissements, sur présentation du bordereau de versement attestant le dépôt sur le compte. Les chefs d'établissements seront chargés de remettre individuellement les documents à chaque bachelier.



Cette procédure vise à organiser la distribution des certificats d'admission et relevés de notes aux bacheliers de la session 2024 au Tchad.