Tchad – Baccalauréat 2024 : L'enrôlement biométrique des candidats officiels reprend ce samedi 13 avril

Massakory est le chef-lieu de la province de Hadjer Lamis, tandis que Ngouri est le chef-lieu du département du Wayi dans la province du Lac. Ces deux localités ont été choisies pour accueillir les équipes chargées de l'enrôlement biométrique des candidats.



Afin d'assurer le bon déroulement de cette opération cruciale, les responsables des établissements d'enseignement secondaire sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Il est important qu'ils facilitent la tâche aux opérateurs présents sur le terrain.



L’enrôlement biométrique constitue une avancée technologique majeure dans le domaine des examens nationaux. Grâce à cette procédure, chaque candidat est identifié de manière unique grâce à ses empreintes digitales et sa photographie. Cela permet non seulement de prévenir les fraudes mais aussi d’établir une base de données fiable et sécurisée des candidats.



La mise en place de ce processus ne pourrait être possible sans l’étroite collaboration entre l’ONECS et les autorités provinciales. Ensemble, ils veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer un déroulement fluide et transparent de l’enregistrement biométrique.