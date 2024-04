Tchad – Baccalauréat 2024 : L’équipe d'enrôlement biométrique se trouve ce 23 avril dans le Logone Occidental

En répondant aux préoccupations des journalistes, le directeur des examens et concours, qui est également chef de mission, le Dr Abakar Mahamat Hassaballah, a expliqué que les candidats officiels au baccalauréat doivent être des élèves en terminale âgés de 17 à 24 ans, régulièrement inscrits dans un lycée. De plus, leur nom doit être validé par la délégation de l'éducation nationale, l'académie et le ministère de l'éducation nationale. Ceux dont l'âge dépasse 24 ans sont considérés comme des candidats libres. Le Dr Abakar Mahamat Hassaballah a souligné que ces mesures sont prises pour contrer les tentatives des élèves n'ayant pas atteint la classe terminale, mais qui tentent de passer le baccalauréat avec la complicité de certains responsables des lycées.



En ce qui concerne le processus d'enrôlement biométrique, le chef de mission a déclaré que cette opération se déroule dans des conditions requises grâce aux innovations techniques apportées par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Il a également noté que les techniciens peuvent désormais enregistrer jusqu'à 7000 candidats par jour, grâce à une augmentation de la capacité des opérateurs et du nombre de machines. Cette année, il est également précisé que les candidats ayant déjà passé le baccalauréat ne peuvent plus modifier leur âge comme cela se faisait auparavant.



Le chef de mission a également lancé un message fort aux candidats au baccalauréat, les exhortant à ne pas oublier les leçons apprises malgré les grèves constantes ayant perturbé les cours. Il a rappelé que l'examen du baccalauréat aura lieu en juin et que tous les candidats doivent étudier afin d'y faire face avec succès.