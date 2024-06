Tchad : Baccalauréat 2024 - Le jury s'engage pour des examens sécurisés et transparents

Marquant une innovation majeure de cette session, la numérisation des épreuves dans l'ensemble des centres provinciaux équipés pour l'impression locale des examens vise à réduire considérablement les risques de fraude et à garantir l'équité des épreuves pour tous les candidats.



Le jury a réaffirmé son engagement à assurer un déroulement serein et transparent des examens, en prenant toutes les dispositions matérielles, techniques et logistiques nécessaires. Un appel a été lancé aux autorités locales afin de garantir la sécurité et le bon ordre aux abords des centres d'examen. Enfin, les candidats ont été invités à aborder les épreuves avec confiance et sérénité, en respectant scrupuleusement les consignes et en s'abstenant de toute tentative de triche.



Le jury du baccalauréat 2024, conscient des enjeux importants de cet examen pour l'avenir des candidats, met tout en œuvre pour organiser des épreuves sécurisées, transparentes et équitables. Les mesures novatrices mises en place, notamment la numérisation des épreuves, contribuent à renforcer la crédibilité du diplôme et à valoriser le mérite des élèves.