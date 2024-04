Tchad – Baccalauréat 2024 : Les candidats sont attendus ce mardi 16 avril au centre de Moussoro dans la province de Barh El Ghazal

Le programme d'enrôlement des candidats officiels du 16 avril 2024 se déroulera au centre de Moussoro, chef-lieu de la province de Barh El Ghazal. Les responsables des établissements d'enseignement secondaire concernés sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la tâche aux opérateurs de la biométrie.



La biométrie jouera un rôle clé dans le processus d'enrôlement des candidats. Il s'agit d'une méthode moderne et fiable permettant d'identifier chaque individu grâce à ses caractéristiques physiques uniques, telles que les empreintes digitales ou l'iris. Cette technologie permettra aux autorités compétentes d'éviter toute tentative de fraude ou d'usurpation d'identité lors du baccalauréat.



Les responsables des établissements scolaires ont donc un rôle crucial à jouer pour faciliter cette étape importante. Ils doivent s'assurer que tous les candidats officiels sont présents et prêts à être enrôlés le jour fixé. Cela implique une communication claire avec les élèves et leurs familles afin qu'ils comprennent l'importance et le déroulement du processus.