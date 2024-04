Tchad – Baccalauréat 2024: Les listes provisoires des candidats enrôlés sont disponibles

Dans un communiqué daté du 9 avril, la Direction Générale de l'ONECS a informé les proviseurs des lycées de la ville de N'Djamena et des communes environnantes de cette nouvelle. Les élèves concernés ont donc désormais une semaine pour retirer ces listes provisoires, à partir de la date de publication du communiqué.



Il est important de souligner que passé ce délai d'une semaine, aucune dérogation ne sera accordée. La Direction Générale de l'ONECS attache une grande importance au respect des termes mentionnés dans ce communiqué. Il est donc essentiel pour les candidats d'être attentifs aux dates limites afin d'éviter toute complication ou exclusion inutile.



Le baccalauréat est un jalon majeur dans le parcours éducatif d'un individu. Il représente non seulement une étape importante vers l'enseignement supérieur, mais aussi une reconnaissance officielle des connaissances acquises par les étudiants tout au long de leur scolarité. C'est pourquoi il est primordial que chaque candidat prenne cette opportunité au sérieux en respectant scrupuleusement les procédures établies par l'ONECS.



En fin compte, ces listes provisoires sont là pour permettre aux candidats et à leurs familles d'avoir une vision claire sur leur participation à cet examen prestigieux qu'est le baccalauréat. En retirant ces listes dans les délais impartis, ils pourront s'assurer que toutes leurs informations sont correctement enregistrées et éviter tout malentendu ou confusion lors du processus ultérieur.