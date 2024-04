Tchad – Baccalauréat 2024 : ONECS procède au scannage des dossiers de candidatures

Cette opération de scannage se déroule dans les locaux de l'ONECS à N'Djamena et concerne les dossiers de candidatures des candidats des lycées publics et privés de l'ensemble du pays.



Le scannage des dossiers de candidatures est une étape importante dans le processus d'organisation du Baccalauréat. Elle permet de garantir la fiabilité des examens et de lutter contre la fraude.



L'ONECS met tout en œuvre pour assurer le bon déroulement des examens du Baccalauréat 2024. Les épreuves écrites débuteront le 25 juin 2024.