Tchad – Baccalauréat 2024 : Plus de 4000 candidats officiels enrôlés ce 4 mars

De plus, ce processus permet également aux autorités scolaires d'avoir une vision plus précise et complète sur les effectifs réels des établissements scolaires. Cela facilite la planification stratégique en termes d'allocation des ressources matérielles et humaines dans chaque établissement.



L'enrôlement biométrique constitue donc un progrès majeur pour le système éducatif tchadien, contribuant à moderniser les pratiques pédagogiques tout en assurant une plus grande transparence dans le processus d'évaluation des élèves.