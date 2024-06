Tchad - Baccalauréat 2024 : Retrait des cartes biométriques en cours pour les candidats libres et officiels à N'Djamena

Comme le montrent les images, les opérateurs de la biométrie déployés sur place sont mobilisés pour assurer une distribution fluide et rapide des cartes aux candidats. Les candidats libres, munis de leurs pièces justificatives, se présentent aux différents guichets mis en place pour récupérer leurs cartes biométriques qui leur permettront d'accéder aux centres d'examen.



Pour les candidats officiels de la ville de N'Djamena, le retrait des cartes biométriques se fait auprès des Proviseurs de leurs établissements respectifs. Les candidats sont invités à se rapprocher de leur lycée ou collège pour récupérer leurs cartes et se munir des pièces justificatives nécessaires.



L'ONECS rappelle à tous les candidats, libres et officiels, que la possession de la carte biométrique est obligatoire pour pouvoir composer à l'examen du BACCALAURÉAT 2024. Les candidats sont invités à retirer leurs cartes dans les meilleurs délais afin d'éviter tout désagrément.