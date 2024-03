Tchad – Baccalauréat 2024 : Visite inopinée du coordonnateur du Baccalauréat à Pala

L'objectif principal de cette visite était non seulement d'évaluer sur place le processus d'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat, mais aussi de remonter le moral des opérations en cours. Le Dr Abakar Mahamat Hassaballah s'est rendu dans les lycées Joseph Brahim Seid et Élie Tao Baydo de Pala, qui ont été choisis comme centres d'enrôlement biométrique pour les candidats.



Le Coordonnateur a félicité chaleureusement l'équipe en charge du système biométrique pour leur travail minutieux depuis le début du processus. Il les a encouragés à persister dans cet élan afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette session du Baccalauréat.



Le Dr Abakar Mahamat Hassaballah prévoit également de se rendre dans d'autres localités telles que Léré, Binder, Lamé, Zaguéré et Bissimafou pour poursuivre sa mission. Cette tournée lui permettra ainsi de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont mises en place efficacement afin que chaque candidat puisse passer ses examens dans les meilleures conditions possibles.



L'enrôlement biométrique constitue une avancée technologique majeure dans l'organisation du Baccalauréat au Tchad. Grâce à ce nouveau système, il sera possible d'assurer une identification fiable et sécurisée des candidats lors des épreuves. Cela contribuera certainement à renforcer la crédibilité et la transparence du processus tout en décourageant toute tentative de fraude ou tricherie.



La visite du Dr Abakar Mahamat Hassaballah témoigne également de l'importance accordée par les autorités compétentes à la réussite et à l'intérêt supérieur des élèves tchadiens. En se rendant sur le terrain et en encourageant activement chaque acteur impliqué dans cette organisation complexe, il montre son soutien inconditionnel aux futurs bacheliers et leur donne confiance quant au bon déroulement des épreuves.