Tchad - Baccalauréat 2024 : Voici la liste des établissements pour l'enrôlement biométrique de ce 2 mars

Le centre d'opération pour cet enrôlement sera le Lycée Diguel Centre Francophone. Cependant, plusieurs établissements d'enseignement secondaire seront concernés par cette initiative. Parmi eux, on retrouve le Diguel Centre Arabophone, Diguel Centre SCT, Diguel Centre Littéraire, Fidélité, Emenvi et Abouna Ibrahim.



La liste des établissements continue avec Aimé Césaire, Hamit Djongo, Mixte Solidarité et Fort Lamy Annexe. D'autres écoles telles que Dinguessou, Hamoudi et Dar Al-Salam participeront également à ce programme d'enrôlement biométrique.



Complexes scolaires tels que Le Toumai ou Djil Almoustakhlbal ne sont pas en reste non plus. Les annexes de Fidélité à Angobo ainsi que La Grande Pépinière seront également impliquées dans cette démarche novatrice.



Ce projet ambitieux ne s'arrête pas là puisque des écoles telles que Soleil de l'Espoir ou Lumière du Savoir joueront également un rôle essentiel dans cet enrôlement biométrique.



Les établissements Nouveau Repère, Baobab de l'Espoir et Solidarité de l'Espoir ont répondu présent pour participer activement à cette initiative visant à moderniser les procédés liés au Baccalauréat.



Porte d'Avenir sera aussi une des institutions participant pleinement au succès de ce nouveau système biométrique tant attendu par les étudiants tchadiens.



Parmi les autres centres impliqués figurent CS Contemporain, Roufaida et Pépinière. Chacun jouera un rôle crucial dans la mise en place efficace du programme d'enrôlement biométrique afin d'améliorer la qualité et la validité des diplômes délivrés lors du Baccalauréat 2024 au Tchad.



Avec cette nouvelle technologie biométrique mise en œuvre lors de cet enrôlement unique en son genre au Tchad, il est attendu une meilleure gestion des données ainsi qu'une réduction significative des cas de fraude aux examens. Les étudiants peuvent donc être assurés que leur diplôme sera reconnu comme le fruit de leurs efforts sincères et méritants.