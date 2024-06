Tchad : Baccalauréat 2024, entre préparation et inquiétude des élèves

Le baccalauréat étant un examen déterminant pour l'avenir, les élèves ressentent une énorme pression de réussite. La crainte de ne pas obtenir le diplôme, et de ne pas pouvoir poursuivre les études supérieures souhaitées, génère beaucoup d'anxiété.



Les candidats redoutent les conditions de passation des épreuves écrites, la gestion du temps, le stress de la notation et de la publication des résultats. L'incertitude autour de la correction des copies est également une source d'inquiétude.



Les élèves redoutent particulièrement les épreuves dans les matières considérées, comme plus ardues, telles que les mathématiques, les langues ou les sciences. La peur de ne pas être à la hauteur dans ces disciplines crée un stress important.



Habiba Mahmoud, élève au lycée de la Paix, s’exprime : « Cette année, je suis candidate au baccalauréat session de juin 2024. Ma grande sœur, étudiante en première année, m'a avoué que le baccalauréat n'est pas un examen facile, mais qu'il faudrait plus de courage et de détermination pour affronter cet examen. »



Pourtant, de nombreux lycéens s'interrogent sur leur avenir après le baccalauréat, et s'inquiètent d'un éventuel échec pour intégrer la filière ou la formation supérieure de leur choix. Ce manque de visibilité sur l'après-bac est une source majeure d'inquiétude.



Pour atténuer ces soucis, un accompagnement psychologique, le développement de stratégies de gestion du stress et le soutien de l'entourage, sont essentiels. La clé réside dans la préparation, l'organisation et le maintien d'un bien-être physique et mental.