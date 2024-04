Tchad – Baccalauréat 2024 : l'équipe de la biométrie séjourne dans le Chef-lieu de la Province du Logone Occidental dès ce lundi 22 avril

Dans la province du Logone Occidental, l’équipe de la biométrie séjourne dans le Chef-lieu. Plus précisément, trois centres ont été retenus pour l’enrôlement biométrique le 22 avril 2024 à savoir le Lycée Adoum Dallah (Lycée de Deli), le Lycée Technique Commercial de Moundou et Lycée Djarabé.



« Tous les Lycées privés sont regroupés au sein du Lycée Technique Commercial De Moundou » et « tous les Lycées publics sont regroupés au Lycée Djarabé à l'exception du Lycée De Deli retenu au Lycée Adoum Dallah », a souligné l’ONECS.