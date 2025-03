TCHAD

Tchad : Baccalauréat 2025 - L'enrôlement biométrique des candidats libres bat son plein

Alwihda Info | Par Peter Kum - 3 Mars 2025

La session 2025 du baccalauréat au Tchad se prépare activement, et l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) est au cœur de l'action. L'enrôlement biométrique des candidats libres a débuté, et l'affluence est déjà notable.