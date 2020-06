Tchad - Baccalauréat : à Moundou, enrôlement de plus de 4000 candidats

Les enrôlements pour le baccalauréat ont commencé ce mardi pour le centre de Moundou, dans le département du Lac Wey. Plus de 4000 candidats sont concernés.



La mission est arrivée lundi dans la province du Logone Occidental. Elle a déployé des équipes dans l'ensemble des départements.



Selon le chef de mission Abakar Assabala, l'opération devrait se terminer aujourd'hui pour faire cap sur Doba. Néanmoins, une équipe minimale restera mercredi sur place pour les candidats libres et retardataires.



Les équipes en charge de l'enrôlement ont été divisées en trois, dans les grands lycées de la ville, tandis que les candidats ont été répartis afin d'éviter trop de rassemblements.



Abakar Assabala affirme que certains élèves respectent les mesures barrières et d'autres pas. Néanmoins à l'entrée de chaque salle, il y a un agent qui sert une solution hydroalcoolique pour se nettoyer les mains avant d'entrer. Le port de masque est obligatoire.



D'ici la fin de la semaine, l'enrôlement va prendre fin pour la zone méridionale.