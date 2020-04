Tchad : Bamina Assas se félicite de "l'anéantissement de Boko Haram sur le territoire"

Le comité permanent de bureau Bamina Assas s'est félicité mercredi, au cours d'un point de presse, de "l'anéantissement de Boko Haram sur le territoire tchadien".



Evoquant la victoire des forces de défense et de sécurité contre la secte Boko Haram, le président du bureau, Alhadj Ibrahim Khalifa, a remercié le chef de l'Etat qui "n'a pas manqué à son devoir pour la sécurisation des frontières". Selon le président de bureau Bamina Assas, "il est l’un de rare président au monde à mener des opérations de combat pour vaincre l’ennemi, la secte Boko-haram."



Alhadj Ibrahim Khalifa a rendu un hommage au président et à tous les officiers supérieurs, les sous-officiers et soldats qui participent à l'opération Colère de Bohoma. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.