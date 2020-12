Tchad : Baptême de 8 fidèles de l'Entente des Églises et Missions Catholiques à Am-Timan

L'Entente des Églises et Missions Catholiques au Tchad, bureau d'Am-Timan, a organisé une cérémonie de baptême qui a eu lieu le dimanche 20 décembre dernier, au fleuve Bahr-Azoum, dans le quartier Al-Kessé de la commune d'Am-Timan. Pour l'édition 2020 de sa cérémonie de baptême, l'Entente des Églises et Missions Catholiques au Tchad, bureau d'Am-Timan a procédé au baptême de 8 candidats parmi les serviteurs de l'Eglise. La cérémonie a démarré par des chants de louanges et des prières présentés pour la circonstance. Le pasteur Mbaïalbé Patrice chargé de coordonner le baptême, a d'abord fait la vérification des candidats inscrits pour recevoir le baptême.



Avant d'appeler les candidats et candidates à entrer dans l'eau, le pasteur Maplanga Robert présent à la cérémonie, a délivré un message dans lequel il affirme que le baptême est administré en guise de commandement de Dieu, avant d'ajouter que l'eau du baptême est unie avec la parole de Dieu. Pour sa part, le secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions Catholiques au Tchad, le pasteur Mbaïalbé Patrice, appelle les candidats à entrer dans l'eau du fleuve pour accomplir le baptême.

L'événement s’est déroulé sous le regard de ceux venus pour y prendre part, et les habitants du quartier Al-Kessé sortis pour observer la cérémonie très matinale. Les premières à être trempées dans l'eau, sont les seules filles du groupe constitué de 8 candidats.



Au cours du rituel, le pasteur Mbaïalbé Patrice interroge les candidats sur leurs croyances relatives à la parole de Dieu et aux principes du baptême. Ceux-ci répondent par l'affirmative. Il les déclare baptisés et sont du coup trempés dans l'eau par les anciens tuteurs ou baptiseurs. Pour mettre un terme à la cérémonie, une prière est présentée pour que Dieu bénisse la population, et particulièrement ceux qui ont pris part à la cérémonie.