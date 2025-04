Tchad - Batha : Lancement officiel d’une formation en entrepreneuriat et activités génératrices de revenus à Ati

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée ce lundi, a réuni les autorités administratives et militaires locales. Elle a été présidée par M. Brahim Senoussi Imam, Secrétaire Général de la province, représentant le Délégué Général du Gouvernement. Étaient également présents des représentants du BIT ainsi que M. Mahamat Haroun, chef d’agence de l’ONAPE à Ati.



Ce programme de formation, qui regroupe 50 participants – principalement des jeunes demandeurs d’emploi et des membres de coopératives – a pour objectif de leur transmettre des compétences pratiques en création et gestion d’activités économiques, dans une perspective d’autonomisation durable.



Dans son allocution, M. Mahamat Haroun a mis en avant l’importance du savoir comme moteur de développement : « La connaissance est le plus grand atout. Lorsqu’un demandeur d’emploi est bien formé, il peut devenir un entrepreneur accompli et contribuer de manière significative à la société. »



Il a également exprimé sa gratitude envers le Directeur Général de l’ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou, pour son engagement à travers le programme des 100 actions et les 12 chantiers du gouvernement.



M. Brahim Senoussi Imam, Secrétaire Général de la province, a pour sa part salué la pertinence de cette initiative : « Au Tchad, comme dans de nombreux pays africains, l’accès à l’emploi reste un défi majeur. L’entrepreneuriat constitue un levier essentiel pour l’autonomisation économique et la lutte contre le chômage. »



Il a exhorté les bénéficiaires à tirer pleinement parti de cette opportunité, soulignant l’impact potentiel de leurs projets sur l’économie locale et nationale : « Je suis convaincu que cette formation portera ses fruits, non seulement pour les participants, mais aussi pour l’ensemble de notre économie. »



Ce programme, déployé dans cinq régions du pays, reflète l’engagement des autorités à promouvoir une économie locale inclusive, dynamique et durable. À travers cette initiative, le Tchad s’efforce de renforcer les capacités de ses citoyens, en particulier des jeunes et des femmes, pour bâtir un avenir plus prospère et équitable.