Tchad : "Beaucoup de gens m’envoient des plaintes pour enclencher une action. Ce n’est pas mon rôle"

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, a apporté le 10 janvier des clarifications sur sa fonction de membre du gouvernement et l’indépendance de la justice.



Il a révélé avoir constaté avec regrets que beaucoup de compatriotes ne comprennent pas le fonctionnement des services judiciaires, assimilant le département de la justice à une juridiction.



« Beaucoup de gens m’envoient des plaintes à titre personnel pour enclencher une action judiciaire. Ce n’est pas mon rôle, ce n’est pas mon travail. Quand quelqu’un a une plainte, il l’a dépose soit au niveau de la police judiciaire, soit au parquet. C’est eux qui décident s’il faut confier à un juge ou classer. Ce n’est pas mon travail à moi, ça ne m’intéresse pas et ça ne fait pas partie de mes attributions ministérielles », a affirmé Mahamat Ahmad Alhabo.



Le ministre de la Justice a rappelé son engagement de ne pas intervenir dans les dossiers judiciaires, sauf lorsqu’un jugement est terminé et qu’un justiciable se sent lésé. Ce dernier peut donc saisir le ministre de la Justice qui peut intervenir pour "arrêter ou orienter" une décision.