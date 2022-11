Tchad : Benil passe à la vitesse supérieure avec son nouvel album

Un poulain du label « Marge d'action musique » se lance avec un album intitulé Brakoss opérationnel, dès ce 4 novembre 2022.



En effet, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Après deux années de travail dur et sérieux, Benil expose un travail d'art dans la catégorie hip-hop et ce, selon sa compréhension du rythme. L'on découvre son style par cet album qui propose aussi sa façon de faire du rap, et ses autres dérivés qui sont l'afro, parti de la « trap » qui est une nouvelle tendance du rap.



Dans ce projet Brakoss qui comporte 12 titres, le jeune rappeur tchadien Benil a su aborder des sujets qui ont trait à son vécu, de l'actualité, à l'exemple du titre Bizarre. Il parle aussi de son entourage, des constats, des critiques, mais aussi de la mise en valeur de soi, ce qui est d'ailleurs fréquent chez les rappeurs.



Ayant grandi dans les quartiers de N'Djamena, avoir un album de rap pour un jeune homme de la vingtaine, c'est vraiment un exploit à apprécier et à encourager. Un tel projet lui a coûté du temps. Il faut noter que Brakoss a permis à Benil de collaborer sur certains titres, avec la chanteuse Alix, le chanteur Lyguy, son congénère Beddo Black et le producteur de Brakoss artiste anonyme.



Son label « Marge d'action Musique » donne rendez-vous pour ce 4 novembre, pour une dégustation officielle de l'album Brakoss.