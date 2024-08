Tchad : Bessao coupée du monde

Bessao se retrouve coupée de ses principales voies de communication, rendant difficile le transport de marchandises et l'accès aux soins médicaux.

Les efforts d'assistance aux populations locales sont entravés, exacerbant les défis auxquels ces communautés font face.



Il est urgent que les autorités et les organisations humanitaires interviennent pour rétablir les liaisons routières et fournir un soutien essentiel aux habitants de Bessao. Des solutions immédiates et durables sont nécessaires pour faire face aux conséquences de cette catastrophe.