Tchad : Besso Ernest et ses compagnons sont libres après 10 mois de captivité

En captivité depuis décembre 2019, trois otages tchadiens sont libres depuis vendredi après-midi. Besso Ernest Mahamat, médecin-chef de district de Baga Sola, Adoum, infirmier diplômé d'État, et leur chauffeur, ont été libérés en territoire nigérien.



Ils ont été escortés et déposés par leurs ravisseurs à 12 km de la frontière avec le Tchad. Les habitants de la localité ont ensuite alerté les militaires tchadiens qui sont au poste avancé de Daboua, avec à leur tête l'officier Sougour Bahr.



Les ex-otages ont ensuite été emmenés à Daboua puis transférés à Baga Sola au cours de la même soirée. Visiblement amaigris, ils se portent bien.



Les trois tchadiens avaient été enlevés en décembre 2019 entre Ngouboua et Tchoukoutalia par des hommes armés se revendiquant de Boko Haram.