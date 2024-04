Tchad : Bientôt une nouvelle voie pour raccorder Goudji à Farcha via Amsinene

Pour concrétiser cette promesse, des entreprises spécialisées dans les travaux routiers ont été mobilisées. L'une d'entre elles est SODIS, une entreprise tchadienne qui se concentre sur les travaux de routes. Elle a été chargée du projet de bitumage de la voie reliant Goudji à Farcha.



Cette nouvelle route permettra aux habitants de rejoindre facilement Farcha depuis le rond-point Goudji (Patte d'Oie). Les travaux avancent rapidement et la couche de base est déjà en cours d'installation, suivie bientôt par l'imprégnation. Sur un autre site du chantier, des ouvriers s'affairent à la fermeture des caniveaux.



Le directeur des voiries urbaines, Hassan Hayar Adam, s'est rendu sur place pour une visite de routine afin d'évaluer l'avancement des travaux. Il a constaté que SODIS doit accélérer encore plus le rythme pour mettre en œuvre le béton bitumineux (goudron) dans les prochains jours.



Une fois achevé, ce nouvel itinéraire offrira aux usagers un raccourci et leur permettra également d'éviter certains embouteillages entre Goudji et Farcha. De plus, cette route reliera également les 1er, 2e et 10e arrondissements entre eux.



En plus du projet routier entre Goudji et Farcha, le directeur des voiries urbaines s'est également rendu sur le site où un collecteur d'eaux pluviales est en construction dans le quartier Guinébor par un groupement d'entreprises appelé SACRE GC/FERTISOL. Cet ouvrage vise à drainer efficacement les eaux pluviales vers un bassin de rétention afin de prévenir les inondations.



Grâce à ces initiatives ambitieuses du gouvernement tchadien pour améliorer ses infrastructures routières et gérer efficacement les eaux pluviales, il est clair que le pays se dirige vers un développement durable et une meilleure qualité de vie pour ses citoyens.