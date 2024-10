Tchad : Bilan positif de l'opération de colmatage des nids-de-poule à N'Djaména

Les travaux réalisés par RECYDEP INNOV sur le Boulevard Ibrahim Abatcha ont permis de colmater une surface de 285 m². Les équipes sont en train de finaliser la portion allant du rond-point SNER au rond-point de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine.



L'OGMIP a traité une surface de 1155 m² sur l'avenue Djibrine Kerallah. Les intempéries ont quelque peu ralenti les travaux, mais les points les plus critiques ont été traités en priorité.



L'avenue Charles de Gaulle, cette artère particulièrement dégradée, nécessite une réhabilitation complète. Les procédures administratives sont en cours pour lancer les travaux. Il est essentiel de mettre en place un système de maintenance régulier pour éviter la réapparition des nids-de-poule.



La collaboration entre l'État et les entreprises privées, comme RECYDEP INNOV, a permis d'accélérer les travaux. L'implication de la société civile est essentielle pour assurer le suivi de ces travaux et pour sensibiliser les citoyens au respect des infrastructures.



L'opération de colmatage des nids-de-poule à N'Djaména est une étape importante dans l'amélioration des conditions de circulation en ville. Si les résultats sont encourageants, il reste encore beaucoup à faire pour remettre en état l'ensemble du réseau routier de la capitale. Les autorités tchadiennes sont conscientes de ces enjeux et mettent tout en œuvre pour trouver des solutions durables.