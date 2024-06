Tchad: Bitumage de la Rue Réliant Patte d'Oie à Farcha en cours

Le ministre en charge des infrastructures et son équipe technique ont effectué une visite sur le chantier afin de s'enquérir de l'avancement des travaux et d'échanger avec les acteurs impliqués. Cette implication directe du ministère témoigne de l'importance accordée à ce projet et de la volonté de garantir sa réussite.



L'entreprise SODIS, société de droit tchadien, a été choisie pour mener à bien les travaux de bitumage de la rue. Forte de son expertise et de son expérience, SODIS s'est engagée à réaliser un ouvrage de qualité répondant aux normes les plus strictes.



Les travaux de bitumage ont débuté par la chaussée, et plus de 400 mètres ont déjà été réalisés. Selon le responsable de la mission de contrôle, le bitumage total de la chaussée devrait être achevé dans un délai de 3 semaines.



La rue en cours de bitumage est conçue selon des standards modernes, avec une chaussée de 10 mètres de large, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et des candélabres monocross pour l'éclairage public alimenté en énergie solaire.



Une fois achevée et ouverte à la circulation, cette nouvelle voie permettra de relier le rond-point Patte d'Oie à la centrale électrique de Farcha, traversant ainsi les quartiers Guinébor et Am Sinéné. Cette liaison facilitera considérablement les déplacements des populations et contribuera à désengorger le centre-ville.



Le bitumage de la rue reliant Patte d'Oie à Farcha s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures routières au Tchad. Ce projet d'envergure vise à améliorer la connectivité, à stimuler la croissance économique et à offrir un cadre de vie plus agréable aux populations.