Tchad - Black out à Farcha : La SNE rassure ses abonnés

La Société Nationale d’Électricité (SNE) informe ses abonnés qu'un problème technique sur la liaison entre les centrales de Farcha I et II a provoqué des perturbations dans la distribution de l'électricité.



Impact sur la Distribution

En conséquence, un blackout a affecté l'ensemble de la ville.



Intervention en Cours

Les techniciens de la SNE travaillent d'arrache-pied pour résoudre ce défaut et rétablir la situation dans les meilleurs délais.



Appel à la Compréhension

La SNE remercie ses abonnés pour leur compréhension et leur patience durant cette période difficile. Une mise à jour sera fournie une fois le problème résolu.