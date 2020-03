Tchad - Boko Haram : Déby annonce une offensive aérienne, terrestre et fluviale

Le chef de l'Etat Idriss Déby a lancé dimanche l'opération baptisée « colère de Boma », au nom de localité tchadienne attaquée lundi par Boko Haram. Il a subdivisé le zone en plusieurs secteurs, avec une offensive terrestre, aérienne et fluviale contre Boko Haram. Celle-ci est "imminente", après six jours de préparation.



Au cours de la journée de dimanche, Déby a effectué une visite de supervision des postes avancés des forces de défense et de sécurité aux confins du Lac-Tchad.



En treillis militaire, il a tenu une réunion de guerre à Kaïga-Kindjiria, zone située à 5 km de la position ennemie, sous une case en paille.



"Tout est prêt, fin prêt pour lancer l'opération. D'ici deux heures, le premier engagement va avoir lieu. L'aviation va venir soutenir le secteur n°2. Les autres s'engageront au fur à mesure. Les cinq secteurs sont là. Nous allons en finir avec Boko Haram dans cette zone là. Mon moral est très haut ,les préparations sont très avancées. Il ne reste plus qu'à se lancer contre Boko Haram, l'attraper et le détruire", a souligné le chef de l'Etat.



Après la zone de Kaïga-Kindjiria, le président de la République, s'est rendu à Nguiguini où les mêmes instructions et plan de guerre ont été fournis aux chefs militaires tchadiens.



Idriss Déby a "préparé minutieusement la contre-offensive", précise la Présidence.