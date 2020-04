Tchad - Boko Haram : l'armée a éliminé 1000 terroristes en 8 jours

Les forces armées tchadiennes ont neutralisé un millier de terroristes de Boko Haram en huit jours de combats, a annoncé jeudi depuis Baga Sola, le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Azem Agouna.



L'armée tchadienne déplore la mort de 52 soldats dans l'opération militaire "Colère de Bohoma" contre Boko Haram.



Selon le colonel Azem Agouna, 196 soldats ont été blessés.



50 pirogues utilisées par les terroristes ont été détruites tandis que plusieurs armes collectives et individuelles ont été récupérées.



L'opération est "arrivée à terme"



"L'opération colère de Bohoma déclenchée le 31 mars 2020 sous la haute supervision du chef suprême des armées est arrivée à terme", a précisé le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Azem Agouna.



Toutefois, les forces de défense et de sécurité sont stationnées en profondeur dans les îles du Niger, du Nigeria, en attendant de passer la main aux soldats de ces pays amis.



"Les forces de défense et de sécurité ont mis en déroute les terroristes de Boko Haram des îles. Les terroristes de Boko Haram sont chassés de toutes les Îles du Lac", a confirmé le colonel Azem Agouna.