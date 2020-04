Tchad - Boko Haram : le ministre nigérien de la défense s'est rendu à Baga Sola

​"Ce qui a été impressionnant, c'est la rapidité​"



"Nous sommes venus de la part du président du Niger Mahamadou Issoufou pour féliciter les hommes de troupe du Tchad pour la parfaite réussite de l'opération Bohoma. Cette opération, nous l'avons conçue et élaboré ensemble, le 24 mars à Diffa", a déclaré le ministre Issoufou Katambé.



"Ce qui a été impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle cette opération s'est déroulée. Le 24, élaboration et planification ; Et le 29, on a commencé l'opération. Le monde entier est au courant des résultats de cette opération", a-t-il dit.



Le ministre Issoufou Katambé a adressé toutes les félicitations et le soutien du Niger, et a indiqué que la réussite passe par la mutualisation des efforts et des capacités.



Le ministre nigérien de la défense a remis un courrier confidentiel du chef de l'Etat Mahamadou Issoufou, adressé à son homologue Idriss Déby.