Tchad - Bol : Une formation pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits dans la province du Lac

Face aux défis de la cohésion sociale et de la prévention des conflits dans la province du Lac, une initiative ambitieuse a été lancée ce matin à Bol. Organisée par l'Initiative humanitaire pour le développement lac, en partenariat avec l'UNFPA et la KOICA, cette formation vise à renforcer les capacités de 600 acteurs locaux, notamment des jeunes, des leaders religieux et traditionnels, ainsi que du personnel des radios communautaires.





Le préfet intérimaire du département de Mamdi, Abana Lhamma Ganli, a souligné l'importance de cette initiative dans un contexte marqué par les tensions intercommunautaires et les défis liés à la transhumance. "Il est crucial de renforcer les mécanismes de prévention des conflits et de promouvoir la coexistence pacifique entre les différentes communautés", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture.







Cette formation de plusieurs jours a pour but de :



Sensibiliser les participants aux causes profondes des conflits et aux moyens de les prévenir ;

Renforcer les capacités des leaders d'opinion à jouer un rôle de médiateurs et de pacificateurs ;

Promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux ;

Équiper les radios communautaires d'outils pour diffuser des messages de paix et de tolérance.





Les organisateurs ont mis l'accent sur une approche participative, encourageant les participants à partager leurs expériences et leurs connaissances. Des ateliers interactifs, des groupes de discussion et des études de cas permettront aux participants de développer des compétences pratiques en matière de résolution de conflits et de médiation.







Les radios communautaires jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'information et la sensibilisation des populations. Cette formation leur permettra de mieux comprendre les enjeux de la paix et de la cohésion sociale, et de produire des contenus de qualité pour promouvoir ces valeurs.







L'UNFPA et la KOICA apportent leur soutien financier et technique à cette initiative, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de la paix et du développement au Tchad. Ces deux organisations internationales sont reconnues pour leur expertise dans les domaines de la santé reproductive, de la protection de l'enfance et de la consolidation de la paix.







Si cette initiative est prometteuse, elle ne résoudra pas à elle seule les problèmes de la province du Lac. Les défis sont nombreux et complexes, notamment les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles, les changements climatiques et les déplacements de population.







Cette formation constitue une étape importante dans la construction d'une paix durable dans la province du Lac. En renforçant les capacités des acteurs locaux, elle contribue à renforcer la résilience des communautés et à promouvoir un environnement propice au développement. Il reste maintenant à mettre en œuvre les acquis de cette formation sur le terrain et à pérenniser les mécanismes de prévention des conflits.