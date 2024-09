Tchad : Bossy-Son annonce la sortie de son single en hommage aux enseignants

Au cours de la conférence, Bossy-Son a souligné le travail noble et essentiel des enseignants. Il a exprimé que son single est une manière d'encourager ces professionnels dans leur mission éducative.



L’artiste a également exhorté les enseignants, parents, autorités et élèves à chacun jouer leur rôle pour améliorer et valoriser le système éducatif au Tchad.



Enfin, Bossy-Son a invité toute la population du Logone Oriental et celle de Doba en particulier à se rassembler le 5 octobre prochain au Café Maestria pour commémorer ensemble la fête de l'enseignant. Il a encouragé un grand rassemblement pour célébrer et honorer le travail des enseignants.



Cette initiative de Bossy-Son met en lumière l'importance de l'éducation et le rôle crucial des enseignants, tout en appelant à une mobilisation collective pour soutenir le système éducatif au Tchad.