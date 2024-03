Tchad : Boukar Michel force l'admiration dans la province de la Tandjilé !

Après avoir représenté son homologue, le ministre de la culture, lors de la cérémonie d'ouverture du festival des arts et cultures du peuple de la Tandjilé, Monsieur Boukar Michel a choisi de poser des actes concrets en faveur du social.



D'une grande ouverture d'esprit et doté d'une capacité d'écoute remarquable, il a accordé des audiences aux représentants de toutes les strates sociales. Ces échanges ont principalement porté sur le bien-être des populations, l'éducation des enfants, en particulier des filles, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens.